Razend druk op Eerste Fietsvakantie Inspiratiedag: 'Het wordt een leefstijl'

Het fanatieke fietsers-echtpaar Erik en Hetty Luppes hebben de dag georganiseerd. "We hebben eerder een lezing gehouden op de fiets- en wandelbeurs in Utrecht. Dat vonden mensen zo leuk dat we door Toni Melenhorst van de boekhandel werden gevraagd dat ook in Hoogeveen te organiseren. Maar er zijn nog zoveel meer van die vakantie-fietsers in de regio, dus die hebben we vandaag ook een podium gegeven."