Zwaarbeladen aanhanger oorzaak ernstig ongeval N48 Zuidwolde

Spatborden op de wielen

De Hoogevener ging die dag met een vriend zand halen in Zuidwolde. Zijn minderjarige dochter mocht mee. De vriend reed in zijn eigen auto achter hen aan. In Zuidwolde werd de aanhanger zo zwaar geladen dat de spatborden op de wielen drukten. De Hoogevener haalde de spatborden van de aanhangwagen af en legde die in de kofferbak.

Op andere weghelft

Uit het onderzoek bleek dat de aanhanger 1.640 kilo vervoerde, terwijl er maximaal 690 kilo op mocht. Het is wonderwel goed afgelopen, ook al is het letsel ernstig, zei de officier van justitie tegen de lege stoel voor hem. Er was niemand verschenen. "Jammer, ik had hem willen vragen hoe het komt dat hij kort na het ongeval opnieuw is betrapt op te hard rijden", zei de aanklager.