Pandeigenaar in Hoogeveen wil toch verder met niet afgebouwde penthouses

Overlast verwacht

De eigenaar deelde mee dat er genoeg huurders zijn met belangstelling. Er is nog geen huurder gevonden voor de winkelruimte op de begane grond. Over een week of twee is het gebouw klaar en afgewerkt. Met uitzondering van de vierde bouwlaag dan. De Raad van State gaat in hoger beroep na of de uitspraak van de rechtbank over de vergunning juist is.