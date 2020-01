Stelling: Laat superrijken meer belasting betalen

Een groep van 120 miljonairs en miljardairs pleit op het Wereld Econonomisch Forum in Davos voor hogere belastingen. In een open brief roepen ze andere superrijken op om zich in te zetten voor een eerlijker belastingstelsel in hun land.

Nu onttrekken veel vermogenden zich via belastingparadijzen nog vaak aan de fiscus, wat volgens de briefschrijvers 'destabiliserende' ongelijkheid in de hand werkt. Vasco Rouw van The Millionaires Club uit Emmen begrijpt de oproep. "Maar dan is het zaak om mee te veren met de wijzigingen. Uiteindelijk wil je zo min mogelijk belasting betalen, dat is het spel."

Volgens Rouw is een belastingwijziging ingrijpend. "Op dit moment liggen er ook plannen voor een wijziging van belastingbox 3", wijst hij op kabinetsplannen. In miljonairskringen is dat onderwerp van gesprek, omdat zij vaak langetermijninvesteringen doen. "Veel mensen doen goede dingen met hun geld. Ik snap dit soort veranderingen wel, maar het maakt het soms wel moeilijk."

Zou een hoger belastingtarief voor miljonairs en miljardairs helpen spanningen tussen arm en rijk te voorkomen? Of worden hardwerkende ondernemers onterecht gepakt wanneer er meer heffingen komen?

Lees ook: