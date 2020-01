Martijn werkte bij een bank, maar werd ontslagen

In Drenthe hebben 82 van de 97 ontslagen bankmedewerkers weer betaald werk gevonden door het geld van de Europese Unie. Kist werkt tegenwoordig als coach. "Ik begeleid mensen met stress- en burn-outklachten. Dat doe ik voornamelijk in het bos, maar soms geef ik ook trainingen bij bedrijven."

Spagaat

De reorganisatie bij de ABN Amro kwam op een moment dat Kist herstellende was van een zware burn-out. "Het was bij mij een combinatie van factoren", vertelt hij. "Ik kreeg te maken met een scheiding en mijn beste vriend werd terminaal ziek. Maar er speelden ook persoonlijkheidsfactoren mee: ik was perfectionistisch en wilde mensen altijd tevreden houden."

Het werk als kennisexpert binnen de bank viel hem zwaar. "Op alle fronten kwam ik in een spagaat terecht. Ik kon niet meer uitrusten, bijkomen en even van het werk ontsnappen. Uiteindelijk viel ik uit." Kist miste ondersteuning bij zijn burn-out. "Ik had wel een psycholoog, maar ik kreeg mijn energie maar niet terug. Toen ging ik kijken waar ik vroeger altijd blij van werd: ik ging mountainbiken, wandelen, hardlopen en mediteren. Wat voor mij werkt, werkt trouwens niet per se voor anderen."

'Het doet pijn als je hoort dat je weg moet'

Uiteindelijk ging Kist weer aan het werk, maar toen kwam dus die reorganisatie. "Ik was toen al aan het onderzoeken of ik er nog wel op mijn plek zat. Maar als je hoort dat je weg moet, doet dat wel gewoon pijn. Het was een team waar ik lang mee had gewerkt. Het is niet leuk om daar afscheid van te moeten nemen", zegt hij.

De kans om ander werk te vinden kwam dus eigenlijk als geroepen voor Kist. "Ik heb het ontslag nodig gehad om de stap te kunnen zetten", legt hij uit. "Ik denk dat ik nu ben waar ik moet zijn, hier word ik gelukkig van." Wel is Martijn dankbaar voor de ervaringen die hij opdeed in de bankwereld. "Daardoor kan ik mensen uit de zakelijke wereld beter begeleiden, omdat ik begrijp hoe het is om een project te leiden en targets te moeten halen."

Kist is blij met hoe zijn leven er nu uitziet. "Ik heb nu een vriendin en ondertussen ook twee kinderen. Dus in een tijdspanne van zo'n vijf jaar is dat natuurlijk wel wat", zegt hij. "Ik ben blij dat het allemaal gelukt is, ik heb nu superveel plezier in mijn werk."

Europese Globaliseringsfonds De ontslagen bankmedewerkers kregen het geld uit het Europese Globaliseringsfonds, waarmee de gevolgen van globalisering op de arbeidsmarkt kunnen worden opgevangen. Drenthe legde samen met de banken en de twee andere provincies 1 miljoen euro op tafel, naast ruim 1 miljoen van EU. Een succesvolle regeling dus, maar VVD-Europarlementariër Jan Huitema heeft toch bedenkingen. Hij vindt dat Nederland zelf zo'n fonds kan regelen en dat het geld niet perse hoeft te komen uit het grote Europa.

