Nedmag mag deel zoutwinning in de Veenkoloniën niet herstarten

Zoutwinner Nedmag mag een zoutwinlocatie in de Veenkoloniën bij Tripscompagnie, net over de provinciegrens met Drenthe, niet opnieuw in gebruik nemen. Dat stelt de voorzieningenrechter van de Raad van State in een voorlopige uitspraak.

In november vorig jaar vernietigde de rechtbank al het winningsplan van Nedmag, na bezwaren van de stichting Stop Zoutwinning uit Zuidlaarderveen, meerdere Drentse en Groningse gemeenten en omwonenden. Staatssecretaris Vijlbrief van Klimaat en Energie ging daar echter tegen in beroep en paste de vergunningen aan.

Tegenstanders vrezen dat Nedmag met deze aangepaste vergunningen al met de nieuwe zoutwinning gaat beginnen. Zij willen dat de rechter de besluiten bevriest, totdat er een uitspraak is gedaan door de Raad van State. Stichting Stop Zoutwinning wijst naar een calamiteit uit 2018, toen pekel en mogelijk dieselolie uit een ondergrondse caverne weglekten naar bovenliggende grondlagen.

Veiligheid vóór economisch belang

In een voorlopige uitspraak hebben de bezwaarmakers vandaag voor een deel gelijk gekregen. De voorzieningenrechter vindt dat opnieuw winnen niet kan omdat de veiligheid van omwonenden voorgaat op het economisch belang van de zoutwinner. De overheid had op zijn minst een nieuw advies moeten inwinnen bij het Staatstoezicht over de caverne in de Veenkoloniën voordat Nedmag toestemming kreeg, aldus de rechter.

Nedmag mag van de voorzieningenrechter wel twee nieuwe locaties in Borgercompagnie in gebruik nemen en aan de slag op een locatie waar al eerder zout is gewonnen. Dat is een tegenvaller voor omwonenden, want zij vrezen onder meer dat het aanboren van nieuwe putten de kans op bodemdaling versterkt.

'Hand in eigen boezem steken'

"Toch voelt het wel als een overwinning voor ons. De put bij Tripscompagnie vormt het grootste risico op meer bodemdaling", zegt Jean Pierre Dessart van stichting Stop Zoutwinning. "Wat ons betreft zou Nedmag de hand in eigen boezem moeten steken en nu alleen maar moeten gaan afbouwen. Dat zou ik een logische stap vinden."

Dessart begrijpt niet dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen. "In 2018 is die enorme lekkage ontstaan en daarna heeft Nedmag alleen maar meer gewonnen. Normaal gesproken zou je zeggen dat je na zo'n incident moet stoppen met zoutwinning."

'Met glimlach het weekend in'

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning zegt blij te zijn met de uitspraak. "We mogen onze nieuwe bronnen in gebruik gaan nemen. Daar hebben we lang aan gewerkt, want deze procedure loopt al vijf jaar. We gaan met een glimlach het weekend in."

Bruning wil niet te lang treuren over het feit dat Nedmag de locatie in Tripscompagnie voorlopig niet mag gebruiken. "De rechter heeft aangegeven wat zij heeft gemist aan argumenten. Daar gaan we komende week nog even naar kijken en dan besluiten we hoe het verder gaat." Daarbij denkt Bruning aan het versneld in gebruik nemen van de andere putten.

