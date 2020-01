Emmen zet in op verkeersveiligheid: 'Meer snelheidscontroles'

"We merken dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt", zegt Van Oosterhout. "Verkeersveiligheid komt daarom hoog op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van signaleringsborden in dorpen en wijken. Met zo'n duimpje omhoog of duimpje omlaag. Dat werkt echt."

De 35 EOP's (Erkende overlegpartners) krijgen geld van de gemeente om die signaleringsborden te kopen.

Flitspaal in Hondsrugtunnel?

"We hebben ook de politie gevraagd om meer te gaan controleren op snelheid, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Snelheid is een heel groot probleem. Ik kondig aan dat er meer snelheidscontroles in de gemeente Emmen zijn." Volgens de burgemeester kan gedacht worden aan controles met een lasergun en onopvallende politieauto's. Ook de komst van flitspalen sluit Van Oosterhout niet uit. "Bijvoorbeeld in de Hondsrugtunnel, waar regelmatig veel te hard gereden wordt."

Naast het aanpakken van de verkeersveiligheid, geeft de gemeente Emmen prioriteit aan nog vier thema's. Dit kan gezien worden als een vervolg van de punten die vorig jaar ook bovenaan het lijstje stonden: - Ondermijning, grote criminaliteit. "Criminaliteit die je niet direct ziet, bijvoorbeeld op industrieterreinen." - Veilig uitgaan en veilige grote evenementen. - Overlast. "Burenoverlast en ook het probleem van verwarde personen in een wijk." - Veilig opgroeien. "Huiselijk geweld en kindermishandeling blijft een belangrijk thema."

Politie

Het veiligheidsplan van de gemeente Emmen wordt in samenspraak met de politie opgesteld. Burgemeester Eric van Oosterhout benadrukt nog eens dat het qua politiecapaciteit in Zuidoost-Drenthe niet overhoudt. "In vijf jaar tijd zijn we hier van 180 naar 150 politieagenten gegaan."

Door deze beperkte menskracht kan de gemeente Emmen geen nieuwe grote evenementen aan. "We hebben nog geen 'nee' hoeven verkopen, maar de eerste de beste organisator die bij ons aanklopt voor een evenement waar politie-inzet bij nodig is, kan die 'nee' wel verwachten."

Carnaval, paasvuren en carbid

Tijdens de persconferentie vanochtend op het gemeentehuis van Emmen liet Van Oosterhout zich ook nog even uit over carnaval, paasvuren en carbid in zijn gemeente. "Over carnaval ben ik erg te spreken. Dat gaat goed bijvoorbeeld goed qua veiligheid en geluid tijdens de optochten. Maar het drank- en drugsgebruik onder jongeren blijft mij zorgen baren."

Over paasvuren en carbidschieten is de burgemeester van Emmen duidelijk. "Dit zijn mooie tradities, die moeten blijven. Hele dorpen komen samen. Maar ik moet nog zien hoelang dit nog kan, voordat we ingehaald worden door landelijke regelgeving."