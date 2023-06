RUD: 'Extra kosten omgevingswet komen niet uit de lucht vallen'

Budgetneutraal is onzin

Het Rijk zegt steeds dat de overgang naar de nieuwe omgevingswet budgetneutraal (voor hetzelfde geld als nu, red.) kan worden ingevoerd. Maar dat klopt volgens Heidekamp en Meijer niet. "Bij gemeenten zou het tot besparingen moeten leiden, omdat ze bepaalde dingen zelf niet meer hoeven doen. Maar het is net bekend dat de terugverdientijd 35 jaar is, niks budgetneutraal dus", aldus Heidekamp.

Is dit dezelfde truc die het Rijk heeft uitgehaald met het overhevelen van andere taken - zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg - naar lagere overheden? Heidekamp en Meijer vinden van wel. "Gemeenten worden dus niet extra gecompenseerd en stevenen af op een financieel rampjaar in 2026 wanneer ze minder geld krijgen. En dan zie je de discussie ineens niet meer over de inhoud gaat, maar over het geld. En dan snap ik die gemeenteraden wel."

Eén ding is glashelder: als gemeenten het werk dat de RUD doet, weer zelf zou moeten doen, dan zal het veel duurder zijn en moeten ze veel kennis en helpende handen inhuren waarover milieudienst nu nog niet beschikt.

Waarom meer werk door omgevingswet?

De jarenlang door uitstel geplaagde omgevingswet is een bundeling van milieuwetten en -regels. In de nieuwe wet is alles geregeld voor de ruimte waarin we wonen en werken, en moet voor bedrijven en inwoners eenvoudiger worden. Maar voor regionale milieudiensten zoals de RUD wordt het juist complexer, legt Heidekamp uit. "Er komen minder vergunningen. Maar de vergunningen die wel blijven, zijn complex. Minder vergunningen betekent ook meer meldingen: bedrijf X wil activiteit Y gaan doen en doet dat dan af met een melding. Maar van die meldingen moet wel gecontroleerd worden of het inderdaad meldingen mogen zijn. Anders levert het alleen maar extra werk op."