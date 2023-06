Veenhuizen op zoek naar verhalen van nazaten van de Koloniën

Huybrecht en Johannes Koman waren broers en kozen beiden hetzelfde levenspad, maar hadden een heel andere levensloop. In 1831 zaten ze in het leger om de eer van de prins te verdedigen tegen de Belgen tijdens de tiendaagse veldtocht. Waar de een actie ziet tegen de Vlamingen marcheert de ander doelloos door België. Waar de een pensioen krijgt en twee medailles, krijgt de ander niets.

Het Nationaal Gevangenismuseum is op zoek naar verhalen van nazaten van de Koloniën. Conservator Arend Geerts kreeg 56 verhalen binnen van nazaten die hun familiegeschiedenis uitplozen en een voorouder terugvonden in de Koloniën van Weldadigheid. Een van die verhalen gaat over de twee medailles. "Dit is mijn vader, mijn opa, mijn overgrootopa, mijn betovergrootvader en dit is mijn oudvader." De vinger van Ruben Koman eindigt op de naam van Huybrecht Koman (1807-1866).

Impact

Ruben Koman is getroffen door de impact die wel of niet meevechten tijdens de veldtocht heeft op het leven van de twee broers. "Huybrecht komt vlak bij zijn legerplaats een ongetwijfeld mooi vrouwtje tegen en trouwt daar en krijgt veel nakomelingen. De ander wordt opgepakt, gaat naar Veenhuizen en later ook naar Ommen. Die komt terecht in de Koloniën om heropgevoed te worden en daar ligt hij nu nog steeds."

Getroffen door hersenletsel na een ongeluk krijgt Ruben Koman het doktersadvies om puzzels te maken voor zijn herstel. "Maar ik houd niet van niet van sudoku's, dus ik ben een oude hobby weer gaan oppakken: genealogie, stamboomonderzoek. En zo heb ik letterlijk weer hersentraining gedaan en ben ik langzaam dit verhaal te weten gekomen."

Naast betere hersens heeft het hem ook de twee medailles opgeleverd. "Je belt dan mensen op met dezelfde achternaam. Ze zijn trouwens allemaal van Huybrecht. Dan krijg je dat mensen over je gaan spreken en zo heb ik die medailles gekregen."

Met liefde in bruikleen

Conservator Arend Geerts neemt de medailles met alle liefde in bruikleen aan. En dat is niet omdat de medailles zeldzaam zijn. "Daar zijn tienduizenden van uitgereikt" legt Geerts uit. "Maar wat speciaal is, is dat we precies weten van wie ze waren en dat we ze kunnen koppelen aan mensen die nu nog leven."