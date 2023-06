Aanbieders ouderenzorg sturen brandbrief: tekort van ruim 100 miljoen dreigt

In een brandbrief aan minister Helder (Langdurige Zorg) waarschuwen 27 noordelijke oudenzorgorganisaties voor de financiële problemen die zich aandienen in de sector. Zij vrezen voor een verdere uitholling van de ouderenzorg.

Gezamenlijk verwachten de 27 organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de vijftien weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

30.000 cliënten

De brandbrief is ondertekend door de bestuurders van 27 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30.000 cliënten en naar schatting 30.000 medewerkers en vrijwilligers.

De problemen spelen volgens de organisaties veel breder dan alleen in Noord-Nederland. Ook in de rest van het land is er in de ouderenzorg steeds minder geld voor vastgoed en zijn er hogere uitgaven voor energie en looneisen.