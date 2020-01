Jongeren mishandelen en beroven mannen na afspraakje via Grindr

Ze maakten via datingapp Grindr afspraakjes met mannen in Hoogeveen. Maar van een date kwam het niet. Vijf jongeren uit Hoogeveen en Hollandscheveld mishandelden hun slachtoffers en beroofden ze vervolgens.

De jongeren van 17 en 18 jaar zijn hiervoor vandaag veroordeeld tot werkstraffen en schadevergoedingen.

Het clubje sloeg twee keer toe. Via een profiel op de datinapp voor homoseksuele mannen probeerden ze aan te pappen met mannen en afspraakjes te maken. Ze gebruikten daarvoor een foto die ze van Instagram hadden geplukt.

OM Noord-Nederland @OM_NoordNL Bij de kinderrechter en de politierechter stonden vandaag vijf jongeren (drie van 17 jaar oud en twee van 18 jaar oud) terecht bij de rechtbank in Assen wegens het in de val lokken en mishandelen van twee mannen in Hoogeveen, die reageerden op afspraakjes via dating-app. 14:20 - 23 jan. 2020 Andere Tweets van OM Noord-Nederland bekijken

Stompen in het gezicht

In juli vorig jaar spraken ze met een slachtoffer af in het Steenbergenpark. Een van hen wachtte op een bankje het slachtoffer op. De andere drie sprongen uit de bosjes, toen de man aankwam. "Het slachtoffer kreeg stompen in het gezicht en schoppen. Door met zijn laptoptas terug te slaan, kon hij ontkomen, zijn telefoon werd afgepakt door de verdachten. Bij een nabijgelegen grillroom kon hij de politie bellen, die in de omgeving een van de verdachten traceerde", aldus het Openbaar Ministerie.

Telefoon afgepakt en vernield

In april werd een andere man in de val gelokt. Dat gebeurde in het centrum van Hoogeveen. "Dit slachtoffer kreeg enkele vuistslagen tegen zijn hoofd, waarna ze een park in liepen. Een taxichauffeur alarmeerde de politie. Ook van dit slachtoffer werd de telefoon afgepakt en vernield door de jongens. In beide mishandelingen waren ze met z'n vieren, in wisselende samenstelling", zo laat het Openbaar Ministerie weten.

OM: 'Allemaal even schuldig'

Een van 17-jarige verdachten zou als enige geweld hebben gebruikt. "Maar gelet op de voorbereidingen die samen zijn getroffen, het feit dat ze samen naar het park zijn gegaan, ze de slachtoffers samen hebben opgewacht en ook daadwerkelijk in de nabijheid zijn gebleven, zijn de andere jongens net zo schuldig", aldus de officier van justitie.

Veroordeling

De drie 17-jarige daders zijn veroordeeld tot negentig uur werkstraf en een schadevergoeding. De andere meerderjarige dader kreeg zestig uur werkstraf en moet ook een schadevergoeding betalen. De laatste dader kreeg veertig uur werkstraf.