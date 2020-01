Borger wordt decor van 34ste editie SIVO Festival

Vorig jaar werd een eenmalige uitstap gemaakt naar Orvelte, maar daar keert het festival niet meer terug. "Het was een succesvolle editie, qua bezoekers en ook financieel gezien", zegt Sjoerd Looijenga van SIVO. "Maar aan de organisatorische kant waren we niet heel erg blij." Looijenga doelt op een gebrek aan kleedruimtes en kantoren, maar ook op een slechte internetverbinding en geen bereik met de telefoon.

Na gesprekken met de gemeente Midden-Drenthe en het dorp Orvelte is besloten om het bij een eenmalige editie in het oerdorp te houden.

Esdal College

In Borger is een nieuwe plek gevonden aan de Hoofdstraat, tegenover de plaatselijke fietsenzaak. "Het terrein van het Esdal College in Borger. Daar komt een tent op het sportterrein. In de school hebben we genoeg opbergruimte, kleedruimtes en ook kantoren kunnen we daar makkelijk realiseren", aldus Looijenga.

Aan de opzet van het festival verandert niets. "Drie dagen lang, met acht landen per dag. Het gaan dan om zeven buitenlandse en een Nederlandse groep per dag." Qua bezoekersaantal gaat de organisatie uit van hetzelfde aantal bezoekers als vorig jaar in Orvelte: 5.000.

Fiets

Vorig jaar werd de combinatie gemaakt met de Drentse Fiets4Daagse. "Dat kan dit jaar niet meer, omdat de fietsvierdaagse eerder is. Toch blijft de fiets belangrijk, omdat we de buitenlanders kennis willen laten maken met de fiets. Ook gaan we bezoekers stimuleren om op de fiets te komen. Zo komen er extra voorzieningen om de fiets te parkeren en we gaan mensen belonen als ze op de fiets komen. Bijvoorbeeld met korting op een entreekaartje."

De data, van 31 juli tot en met 2 augustus, is bewust gekozen. "Omdat we dan in een rijtje met festivals zitten. Op die manier kun je groepen makkelijker hier naartoe halen." Volgens de organisatie is over belangstelling dan ook niet te klagen. "Meer dan zeventig aanmeldingen van groepen zijn binnen inmiddels."

'Welkom thuis'

Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn zegt 'erg opgetogen te zijn' met de terugkomst van SIVO naar zijn gemeente. "Welkom thuis."

