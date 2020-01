'Uitkomsten rapport misbruik Jehovah's Getuigen zijn bevestiging van onze verhalen'

"Dit is een bevestiging van onze eigen ervaringen en van wat slachtoffers in de media en aan de onderzoekers hebben verteld", reageert Frank Huiting, die Reclaimed Voices oprichtte en de belangen van slachtoffers behartigt.

'Driekwart van de slachtoffers voelt zich niet gehoord'

De onderzoekers van de Universiteit van Utrecht werkten afgelopen maanden aan een rapport waaruit de ernst en de omvang van seksueel misbruik binnen Jehovah's Getuigen duidelijk moet worden. De gemeenschap probeert met een kort geding de publicatie van het rapport tegen te houden, omdat de gemeenschap vreest voor een 'onherstelbare schade'. Huiting hoopt dat het rapport openbaar wordt. Dat is een erkenning voor de slachtoffers, zegt hij.

Het kort geding was gisteren achter gesloten deuren, omdat anders een deel van het rapport al openbaar zou worden. Het Algemeen Dagblad heeft de dagvaarding in handen gekregen waarin al deels gesproken wordt over de onderzoeksconclusies. Daaruit blijkt dat Jehovah's Getuigen een ernstig probleem hebben wat betreft seksueel misbruik. Ook zouden zij de beschuldigingen van seksueel misbruik niet of met tegenzin aan de politie melden. Volgens het AD bevelen de onderzoekers aan dat de Jehovah's Getuigen onder verscherpt staatstoezicht moeten komen, omdat zij een gesloten gemeenschap zijn.

"Toen ik dit vanochtend las, was ik gelijk heel erg wakker. Daar heb ik normaal gesproken wel even tijd voor nodig", zegt Huiting, die vandaag ook in Utrecht is samen met zijn collega's van Reclaimed Voices. "We zijn niet blij, dat is een raar woord in dit geval, maar het is wel een bevestiging van de verhalen. Maar het is een uitgelekte dagvaarding en nog niet het hele rapport. Daar zal vast meer in staan."

Ruim 750 meldingen

De onderzoekers van de Universiteit van Utrecht kregen 751 meldingen binnen, 300 mensen deden een melding voor zichzelf en 459 respondenten voor iemand anders. Driekwart van de slachtoffers vindt dat zij onvoldoende geholpen zijn binnen de gemeenschap, meldt het AD. Bij Reclaimed Voices kwamen de afgelopen jaren 300 meldingen binnen.



De rechter beslist vanmiddag of het rapport de openbaarheid in mag. Huiting verwacht wel dat dit gaat gebeuren. "Ze moeten wel van heel goede huize komen om een wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek tegen te houden."



RTV Drenthe heeft woordvoerder Michel van Hilten, die op het hoofdkantoor in Emmen zit, meerdere malen om een reactie gevraagd. Van Hilten geeft telkens aan 'niet op de zaken vooruit' te willen lopen. Een jaar geleden zei hij voor de camera van RTV Drenthe dat 'wij niet meegaan in de hetze die momenteel gaande is tegen ons.'