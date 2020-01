Rapport over seksueel misbruik Jehovah's Getuigen wordt openbaar

Dat heeft de rechter in Utrecht besloten, naar aanleiding van een kort geding dat de geloofsgemeenschap met een hoofdkantoor in Emmen aanspande. De Jehovah's Getuigen wilden met een stap naar de rechter voorkomen dat het rapport in de openbaarheid zou komen. Ze dienden 300 pagina's aan bezwaren in, maar die zijn allemaal van tafel geveegd.

Slachtoffers die in de rechtszaal zaten, omhelsden elkaar na de uitspraak van de rechter. Ze zijn opgelucht dat het rapport openbaar mag worden. Inmiddels is dat ook gebeurd. Het rapport staat op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC).

Onderzoek

Het onderzoeksrapport is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC. Het rapport zou vandaag worden gepubliceerd en worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dankzij de uitspraak van de rechter kon dat dus gewoon doorgaan.

De Kamer diende in maart 2018 een motie in om het onderzoek te laten uitvoeren, na publicaties in dagblad Trouw. Daarin werd gemeld dat Jehovah's Getuigen misbruikzaken binnen de eigen gelederen zouden afhandelen en dat het doen van aangifte zou worden ontmoedigd.

'Onherstelbare schade'

De Jehovah-gemeenschap vreesde 'onherstelbare schade' voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden als het rapport openbaar wordt. Volgens de gemeenschap is de inhoud ervan 'onjuist en onrechtmatig', zoals een van de advocaten gisteren tijdens de rechtszaak zei.

Op verzoek van de jehovah's weerde de rechter pers en publiek uit de zaal, omdat tijdens de behandeling van de zaak al veel van het rapport op tafel zou komen.

Staatstoezicht

Uit een uitgelekte dagvaarding bleek eerder al dat de onderzoekers vinden dat de geloofsgemeenschap onder verscherpt staatstoezicht moet komen. Daarover berichtte het Algemeen Dagblad vanmorgen.

Daarnaast hebben de Jehovah's Getuigen een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik en melden ze beschuldigingen van misbruik niet - of met tegenzin - aan de politie. De onderzoekers spraken 751 mensen over seksueel misbruik binnen de gemeenschap, aldus het AD. Deze mensen hebben overigens niet allemaal zelf te maken gehad met seksueel misbruik.

In gesprek

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil een 'laatste indringend gesprek' met het bestuur van de Jehovah's. Daarin wil hij ze oproepen de aanbevelingen uit het rapport over te nemen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wilde al eens eerder in gesprek, maar toen zonder succes.

"Tot mijn ongenoegen reageerde het bestuur hier afwijzend op. In plaats van in te zetten op het creëren van meer openheid en erkenning voor de positie van slachtoffers binnen de gemeenschap, ontkende het de noodzaak daartoe. Intussen heeft het bestuur tijd, middelen noch moeite gespaard om publicatie van het rapport tegen te houden."

