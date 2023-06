Uitverkocht Hello Festival onder zomerse omstandigheden: 'Niet té veel bier en blijven smeren'

De 20ste editie van het Hello Festival in Emmen is dit weekend weer stijf uitverkocht. Met een volle camping, 17.000 bezoekers op de zaterdag en een uitgekiend hitteplan, heeft organisator Wim Beekman niets te klagen. "Ik kan vandaag echt genieten van al die mensen die hier rondlopen. Daar maak ik tijd voor vrij, het is heel mooi om te zien."

Het festival bij de Grote Rietplas is niet meer weg te denken van de festivalkalender. Niet alleen trekt het hordes muziekliefhebbers, ook grote artiesten weten Emmen te vinden. Waar Lenny Kravitz in 2019 nog van de partij was, zijn dit jaar Madness en Suzan & Freek de grote namen. En de inmiddels in heel Nederland razend populaire zanger Bouke klom ook dicht bij huis het podium op.

Het maakt dat jong en oud (volgens organisator Beekman is het Hello Festival een echt 'familiefeest') zich naar het festivalterrein begeeft. Een aantal jongens uit de buurt verheugt zich op Kris Kross Amsterdam, een dj-duo dat regelmatig de Top 40 binnendendert. "Er staat een goede line-up", vinden de ze. "Het is absoluut niet alleen een feest voor de wat oudere bezoeker."

Reünie

Dat het Hello Festival een bovenregionale uitstraling heeft, blijkt wel uit de wirwar aan accenten die gesproken worden op het festival. Van Ameland tot Den Haag, en van Brabant tot Friesland: het Emmer festival is in trek.

Toch hangt er een 'reüniesfeertje', meent Wim Beekman. "Je ziet ieder jaar dat mensen die eerder in Emmen woonden, hier weer naartoe komen. Het is vaak een weerzien met bekenden."

De sterke line-up maakt volgens hem dat buiten Emmen de mensen het festival ook weten te vinden. "Daarnaast kun je hier met de hele familie naartoe."

Service boven kaartverkoop

Het terrein bij de Grote Rietplas leent zich volgens Beekman perfect voor het festival, zeker op een dag als vandaag. "Er is beschutting van de bomen en doordat we aan het water zitten, zorgt een lichte bries ervoor dat het hier al gauw twee graden koeler is."

Verder waakt de organisatie ervoor dat het té druk wordt op het terrein. "We kunnen heel makkelijk meer kaarten verkopen, maar dat willen we niet. We willen goede service bieden. Dan moet je niet te veel mensen op het terrein hebben."

Blijven smeren