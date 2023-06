Rijkswaterstaat: morgen geldt hitteprotocol in Drenthe

Rijkswaterstaat stelt in Drenthe voor morgen het hitteprotocol in werking vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het protocol geldt vandaag al in de meeste provincies, behalve Drenthe, Groningen en Friesland. Zondag geldt het voor het hele land. Het hitteprotocol houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, direct worden geholpen.