Westerveld zoekt oplossing voor oud papier-dilemma

Inwoners van de gemeente Westerveld zullen hun oud papier zelf naar het afvalbrengstation in Havelte moeten brengen als scholen en verenigingen stoppen met inzamelen. In Wapserveen en Uffelte zijn de scholen inmiddels gestopt met het ophalen van oud papier. De vergoeding voor de scholen is te mager om het inzamelen in de benen te houden. Sterker nog: het kost de scholen geld.

De oorzaak dat de scholen in Wapserveen en Uffelte met het inzamelen zijn gestopt, is een brand bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in Staphorst. Zij leveren kraakperswagens waarmee het papier in de dorpen en in het buitengebied wordt opgehaald. Maar zowel het bedrijf als de kraakperswagens werden bij die brand in oktober vorig jaar verwoest.

In een brief heeft de directie van Huhtamaki laten weten dat ze de kosten voor de huur van nieuwe kraakperswagens moeten doorberekenen aan de scholen. "Hierdoor gaan de kosten omhoog en is de opbrengst van het oud papier zodanig laag, dat er geld bijbetaald moet worden om het oud papier in te kunnen zamelen", schrijft basisschool De Vuursteen in een brief aan de inwoners van Wapserveen.

Oud papier in de grijze container

In de gemeenteraad van Westerveld zijn vragen gesteld door onder andere fractievoorzitter Geke Kiers van DSSW/SW. "De scholen hebben een ander bedrijf gezocht, maar dat is niet gelukt. Het oud papier stapelt zich nu bij de mensen op en dreigt in de grijze container te verdwijnen. Dat is volgens ons niet de bedoeling."

Wethouder Doeven kent het probleem. Ook de school in Nijensleek heeft zich al bij hem gemeld. Maar zomaar bijdragen in de kosten kan hij niet, zegt Doeven. Dan zou hij de andere scholen en verenigingen in Westerveld tekort doen. "Huishoudens kunnen hun oud papier gratis brengen bij het afvalbrengstation in Havelte. Dat is nu de enige oplossing."

Doeven heeft namens de gemeente wel overleg gepleegd met afvalinzamelaar ROVA. "Ik begrijp heel goed dat de scholen niet inzamelen als er geld bij moet. We moeten zorgen voor een oplossing, maar dat is niet zo snel geregeld. We zijn in gesprek met ROVA om een oplossing te zoeken en zij komen binnenkort met een plan. We voelen ons zeker verantwoordelijk, maar moeten even wachten op de oplossing van de ROVA. We denken in april van dit jaar een oplossing te hebben voor het probleem. "

