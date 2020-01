Speeltuin Kloosterveen maakt kans op dikke donatie

In de regio Noord is Speeltuin Kloosterveen één van de vijf geselecteerden, die kans maken op een geldbedrag. Wendy Oude Veldhuis die het initiatief nam voor de speeltuin, is dolblij dat ze erbij zitten.

In april beginnen

"We kunnen echt nog wel wat geld gebruiken. We zitten op meer dan 60.000 euro, maar dat is nog niet genoeg. We wachten nog op antwoord van twee grote fondsen, maar de tijd dringt. In april willen we toch graag beginnen met de aanleg. En dan zou het mooi zijn, als we zoveel mogelijk geld binnen hebben."

Het buurtinitiatief uit Kloosterveen maakt kans op 5000 euro, uit het ING-fonds. "Maar dan moeten we wel de meeste stemmen gaan trekken als buurtinitiatief in onze regio", zegt ze. Tot 12 februari kan er gestemd worden via een speciale website. "Voor de vijf initiatieven is er 1000 tot 5000 euro te verdienen, dan winnen wij natuurlijk het liefst het hoogste bedrag", lacht ze.

Tekst gaat verder onder de video

Impressie van de nieuwe Speeltuin Kloosterveen

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=0AEHNtpmK5E&feature=emb_title]

Speel- en ontmoetingsplek

De bedoeling is dat de Speeltuin Kloosterveen een uitdagende speelplek wordt voor kinderen en tegelijkertijd een ontmoetingsplek is voor ouders. "Onze wijk heeft achterin wel ergens een natuurspeelplek en een speelbos. Maar daar komen woningen. Voor de hele wijk zou ons initiatief een verrijking zijn."

In de speeltuin komen klim- en klautertoestellen, een kabelbaan, schommels en een natuurspeelplek met onder meer een waterpomp. "We willen ervoor zorgen dat je dichtbij in de wijk er even een paar uurtjes tussenuit kunt zijn, en waar je kinderen ook lekker hun gang kunnen gaan", zegt Oude Veldhuis. De locatie is Natuurpark Zeijerveld, aan het begin van de grote woonwijk. Daar ligt ook al een skatepark.

Op 21 maart bekendmaking

Stemmen op de lokale buurtinitiatieven kan tot 12 februari. Op 21 maart wordt bekend welk lokaal initiatief welk bedrag heeft gewonnen. In Assen dingt ook Stichting Present Assen mee. De stichting bestaat 15 jaar en regelt ontmoetingen tussen mensen uit verschillende landen. Ook zorgt ze sinds 2016 voor taalactiviteiten voor bewoners van het azc. De drie andere lokale initiatieven zitten in de provincie Groningen.