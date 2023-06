Veel telefoontjes bij Dierenambulance vanwege 'vlieglessen' jonge vogels

De dierenambulance krijgt heeft het in deze periode erg druk met meldingen over jonge vogels die op de grond zitten en waarvan mensen denken dat ze hulp nodig hebben.

Volgens woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming is er in de meeste gevallen niets aan de hand. "Vogels krijgen nu vliegles en dat ziet er best zielig uit. Dan zit er zo'n klein hoopje vogel op de grond te verpieteren, lijkt het."

Met vallen en opstaan

Maar volgens Thijssen is dat heel normaal gedrag voor deze tijd van het jaar. "Je kunt het een beetje vergelijken met een peuter. Die kan ook niet meteen stabiel een paar meter vooruit lopen. Ook vliegen leer je met vallen en opstaan, en het kan best zijn dat zo'n vogeltje op de grond zit uit te rusten."

Ze geeft het advies de vogel met rust te laten. "Kijk het even aan. De kans is namelijk heel groot dat de ouders dichtbij zijn en het dier in de gaten houden. Laat de natuur z'n gang gaan. Als ie er na een paar uur nog zit kun je contact opnemen met de dierenambulance, maar geef het dier de kans om te leren vliegen."

Kittens

Behalve over jonge vogels krijgt de dierenambulance in het voorjaar ook veel meldingen over nesten met jonge katten. Die zijn vaak van katten die op straat leven. En dat zijn er best veel, zegt Thijssen.