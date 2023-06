In Nieuw-Amsterdam is vanmiddag een inzittende van een auto gewond geraakt bij een ongeluk. Meerdere voertuigen botsten op elkaar op de Zijtak Oostzijde.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeersongeluk gebeurde even na 15.30 uur, wat er precies misging is niet bekend. De auto's raakten aanzienlijk beschadigd.