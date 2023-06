Jan van Loenen zwaait af bij Zorgbelang Drenthe: "Ik wil graag opkomen voor kwetsbare inwoners'

Maagchirurg

Naast een pittig bezuinigingsdossier, belandden er afgelopen jaren natuurlijk ook stevige zorgdossiers op het bureau van Van Loenen. In 2009 bijvoorbeeld. "Er liep toen een maagchirurg in het Scherpziekenhuis in Emmen die wat prutswerk leverde, om het wat voorzichtig uit te drukken."

Hij doelt op Nick Reijnen die uiteindelijk niet meer als arts mocht werken in Nederland, nadat hij meerdere keren de fout in ging in Emmen. "Helaas ging het in een aantal gevallen mis. Echt mis", stelt Van Loenen. "Er waren zes sterfgevallen en ook mensen die allerlei verminkingen opliepen en lekkages na de operatie kregen."

'Een zaak met enorme impact', blikt Van Loenen terug. "Wat wij als Zorgbelang daarin hebben kunnen betekenen, is dat wij in de externe onderzoekscommissie hebben geparticipeerd. Daarin hebben wij de belangen van nabestaanden en lotgenoten behartigd", zegt hij. "Dat was een noviteit. Het was nooit eerder in Nederland gebeurd. Het was dan ook zoeken wat onze rol precies was. Het was soms best lastig om met nabestaanden contact te houden, zij zaten vol in de emotie. In het onderzoek moet je juist emotie parkeren en naar de feiten kijken."

WZA-verpleegkundige

Vlak voor zijn vertrek wordt Van Loenen opnieuw geconfronteerd met een grote strafzaak rond een zorgverlener in een ziekenhuis. Dit keer gaat het om Theodoor V., de verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een twintigtal coronapatiënten.