HZVV schuift Rick Mulder door als hoofdtrainer, Scholing assistent

Jaap Scholing, die nu nog hoofdtrainer is bij SC Lutten, gaat als assistent-trainer aan de slag bij de rood-witten. Hij volgt Harold Brunsting op.

Mulder (47) koppelt, zo laat HZVV weten, ambitie aan ervaring. Hij was eerder actief bij verschillende BVO's. Zo werkte hij in de jeugdopleidingen van FC Emmen en FC Groningen en was hij hoofdtrainer van de vrouwen van SC Heerenveen. Bij de amateurclubs in de regio waar hij onder contract stond, wordt hij nog steeds geprezen om zijn vakmanschap.

'Blij dat de club bij mij is gekomen'

"Ik ben blij dat het bestuur bij mij is gekomen", zegt hij in een eerste reactie. "Dit is een grote en mooie club met ambitie en die heb ik zelf ook. Het is fijn dat de club vertrouwen in mij heeft."

Jaap Scholing (45) keert als assistent-trainer terug op het oude nest. Hij heeft zowel een verleden als voetballer en als trainer bij HZVV. "Als klein jongetje kwam ik al bij de club. Ik ben echt opgegroeid met HZVV. Dat maakt het des te mooier om in deze rol aan de slag te gaan. Ik heb er zin in."