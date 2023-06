Alleen ruime zege telt vandaag voor FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond in eigen huis tegen Almere City FC. De opdracht is even simpel als moeilijk: winnen met meer dan twee doelpunten verschil. Lukt dat, dan is Emmen ook komend jaar eredivisionist.

Emmen speelt vandaag thuis omdat de KNVB het thuisvoordeel geeft aan de hoogst geplaatste ploeg in de reguliere competitie. Aangezien FC Emmen uit de eredivisie komt en Almere City een niveautje lager derde werd in de Keuken Kampioen Divisie, is de beslissende wedstrijd op de Oude Meerdijk.

Drie doelpunten nodig

Afgelopen woensdag verloor FC Emmen met 2-0 in Almere. Bij een gelijkspel of nederlaag degradeert FC Emmen na een jaar eredivisie weer naar de 'KKD', ook winnen met één doelpunt verschil is niet voldoende. Alleen bij een overwinning met drie doelpunten verschil of meer kan het feest losbarsten op de Oude Meerdijk.