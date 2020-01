Eis: Jaar cel voor oud-Hoogevener na diefstallen en poging tot beroving

Een 40-jarige oud-Hoogevener heeft vandaag twaalf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk tegen zich horen eisen. De aanleiding is een poging tot beroving op de Vismarkt in Groningen, 16 oktober vorig jaar. De medeverdachte, een 34-jarige vrouw uit Groningen, moet volgens het Openbaar Ministerie voor twee jaar naar de veelplegerskliniek (ISD). De twee probeerden in oktober een man op de Vismarkt van zijn gepinde geld te ontdoen. Althans, zo luidt de aanklacht. De vrouw beweert dat ze het slachtoffer juist probeerde te helpen om niet beroofd te worden. Bij de roofpoging zou een dolk zijn gebruikt om mee te dreigen. De vrouw zou tussen de voormalige inwoner van Hoogeveen en het slachtoffer zijn gesprongen.

Bij de broekzak graaien

Volgens de officier van justitie is op camerabeelden te zien dat de vrouw bij de broekzak van het slachtoffer graait en aan zijn kleding voelt. Maar de vrouw ontkent dat met klem. "In een skinnyjeans kom je niet met je hand, dat zit veel te strak", verklaarde ze. De roof mislukte omdat het rond het tijdstip druk was op straat en er mensen langsliepen.

De Hoogevener heeft volgens de officier van justitie niet alleen een drugsprobleem, maar ook een 'zeer problematische verhouding' met justitie. Hij zat tweemaal eerder in een veelplegerskliniek en werd lang geleden veroordeeld tot tbs. Hij zou zich in juli opnieuw schuldig hebben gemaakt aan meerdere diefstallen: zo stal hij een televisie uit de Mediamarkt in Groningen. Ook zou hij een man hebben mishandeld op straat.

'Hij heeft veel meer op z'n lijst'

Als de rechtbank gelijk de eis vonnist, staat de man over tien maanden weer op straat. "Nou, dat wil ik ook wel", brieste de vrouw. "Hij heeft veel meer op zijn lijst en ik mag langer opgesloten zitten?" De vrouw belandde in 2015 al eens in de veelplegerskliniek. Medio vorig jaar zou ze zich opnieuw schuldig hebben gemaakt aan diverse diefstallen en oplichting van twintig euro.

Na de mislukte roof op de Vismarkt, werd het duo een paar straten verder opgepakt. Op zitting zeiden ze elkaar nauwelijks te kennen, enkel van gezicht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.