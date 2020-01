Lubbers over Adzic: Denk dat we een hele goede speler hebben binnengehaald

Adzic moest wel even wennen en had zichtbaar moeite met de intensiteit van de training. "Dat komt omdat ik ook zes dagen niets heb gedaan, sinds de onderhandelingen in een sneltreinvaart kwamen. Maar dat is volgende week wel oké",

Volgens Lubbers is Adzic vooral voor de linkerkant gehaald. "Al kan hij op meerdere posities voorin uit de voeten", laat de bestuursvoorzitter weten die een aparte deal met Anderlecht overeenkwam. "Hij moet gewoon spelen. Dat is voor hem goed, maar ook voor Anderlecht en voor ons. Nee, het klopt dat hij vanwege zijn nationaliteit (een speler van buiten de EU) eerst langs de IND moet, maar dat zit allemaal in deze deal. We betalen ook pas als Adzic kan spelen."