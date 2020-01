Belangstelling voor Arias, rol Hamrol lijkt uitgespeeld bij FC Emmen

"Op het moment dat er een uitgaande transfer plaatsvindt, dan moet je wel snel kunnen schakelen. Dus zijn we continu aan het kijken van 'als dit, dan dat'. Want er is wel wat interesse, maar tot nu toe nog niet concreet. Dat kan natuurlijk razendsnel veranderen, zo tegen het einde van de transferwindow."

Belangstelling heeft Emmen zelf in ieder geval nog steeds voor Caner Cavlan. "Maar hij heeft de afgelopen drie oefenduels wel gespeeld bij zijn huidige club Austria Wien", aldus Lubbers. "Weliswaar op een voor hem oneigenlijke plek, namelijk in de voorste linie. Er is wel wat beweging, al weet ik niet welke kant het opgaat. Het is in ieder geval wel zo dat we niet tot de allerlaatste dag gaan wachten."

Dick Lukkien: Ik wil Arias niet kwijt

Lubbers benadrukt dat er van de huidige kern van de hoofdmacht niemand mag vertrekken. Er is wel belangstelling voor Jafar Arias, al wil de club (of meerdere) in kwestie vooralsnog geen transfersom voor de aanvaller betalen. Overigens is een vertrek van Arias voor Lukkien in principe onbespreekbaar. "Hij heeft specifieke kwaliteiten, die niemand anders in de selectie heeft."

Als Dennis onverhoopt geblesseerd raakt of ziek is, dan zitten we denk ik wel met een probleem en dus moeten we toch wat reparatiewerkzaamheden verrichten. Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter FC Emmen

De rol van doelman Matthias Hamrol lijkt in Emmen wel uitgespeeld. De keeper, die in de zomer een driejarig contract tekende bij de Drentse eredivisionist, verloor de strijd onder de lat van Dennis Telgenkamp en rolde daarna van de ene in de andere blessure. In principe is Hamrol nu blessurevrij, maar het optrainen zal nog weken tot maanden in beslag nemen en dus lijkt FC Emmen op korte termijn nog te moeten zoeken naar een extra doelman. "De spoeling is dun", laat ook Lukkien weten. "Dat merken we zeker nu bijvoorbeeld ook Robin Jalving geblesseerd is." Ook Lubbers erkent de lastige situatie. "Als Dennis onverhoopt geblesseerd raakt of ziek is, dan zitten we denk ik wel met een probleem en dus moeten we toch wat reparatiewerkzaamheden verrichten."

