Altijd Zorg sleept Inspectie Gezondheidszorg voor de rechter

Altijd Zorg moest van de Inspectie de zorg voor 16 cliënten op 't Ruige Veld overdragen aan een andere zorgverlener, omdat haar eigen zorg niet deugt. Altijd Zorg wilde 'ook echt wel overdragen'. Maar het blijkt volgens woordvoerder Albert Scheer 'praktisch onmogelijk'.

Maanden onder vuur

Altijd Zorg, dat op 't Ruige Veld in Rolde zit, ligt al maanden onder vuur. Er is van alles mis met de zorg aan een bont gezelschap van cliënten. En de situatie wordt zelfs 'onveilig' genoemd. De Inspectie constateerde na twee bezoeken 'zoveel tekortkomingen', dat ze besloot tot een aanwijzing. Die houdt in dat een andere zorgaanbieder de zorg moet overnemen.

Humanitas DMH (Dienstverlening voor Mensen met een Hulpvraag) staat al een paar weken klaar om dat de doen. Maar de overname lukt niet door allerlei problemen.

Geen zorgbeschikkingen

Scheer noemt de overname 'een onmogelijke opgave'. "We zijn al tijden in gesprek met Humanitas DMH. Die wil wel. Maar tot nu heeft nog geen enkele cliënt een zorgbeschikking toegewezen gekregen van de gemeente", aldus de woordvoerder van Altijd Zorg.

In Aa en Hunze beslist de stichting Attenta over de zorgindicaties van mensen die hulp nodig hebben, zodat helder is wat de exacte zorgvraag is, welke zorgverlening nodig is, en wat het kost. "En zonder die beschikking is er geen zorgvraag, geen hulpverlener die erbij past en geen financiering", zegt Scheer. "En daar loopt het nu op stuk."

'Suikeroom'

Tot nu toe draait Altijd Zorg al sinds april zonder die indicaties. Ze kreeg vanaf de start op 't Ruige Veld in Rolde financiële rugdekking van een particulier. En was in afwachting van de toekenning van zorgbudgetten voor de cliënten. Maar die zijn er na negen maanden nog altijd niet.

En de zogenoemde 'suikeroom' van Altijd Zorg gaat niet ook nog eens Humanitas DMH als zorgverlener ondersteunen. "Dus zolang die beschikkingen er niet zijn, gaan ze het risico niet nemen om de zorg definitief van ons over te nemen. De Inspectie mag dinsdag bij de rechter gaan vertellen hoe zij denken dat wij toch aan de aanwijzing kunnen voldoen", zegt Scheer namens Altijd Zorg.

Deadline verstreken

De deadline van de aanwijzing van de Inspectie is al een tijdje verstreken. Toch heeft die nog niet ingegrepen. In een schriftelijke reactie meldt de Inspectie: "Stichting Altijd Zorg heeft bezwaar gemaakt tegen de door ons genomen besluiten, en ook verzocht om een voorlopige voorziening. Dat gebeurt dinsdag voor de rechter. En omdat deze zaak onder de rechter is, geven wij geen inhoudelijke reactie."

Humanitas DMH dat als nieuwe zorgaanbieder klaarstaat in Rolde, betreurt de situatie. "We wachten op de zorgbeschikkingen. Pas dan weten we welke hulpverlener het beste op wie ingezet kan worden", zegt manager Lianne Nijveld. Ze wil dat juiste zorgverlening de nadruk krijgt, en niet dat het een kwestie van geld is. "Deze mensen hebben hulp nodig. Daarvoor zijn zorgindicaties nodig. En snel als het even kan, want dit duurt al veel te lang."

Geen onbekende

Humanitas DMH is geen onbekende met de zorg op 't Ruige Veld en alle toestanden erom heen. De instelling nam er in november de zorg ook al over. Toen was dat voor twee weken, en samen met twee andere zorgverleners. Dat gebeurde na tussenkomst van de rechter. De gemeente had toen Altijd Zorg aangezegd dat ze direct van 't Ruige Veld moest vertrekken vanwege 'slechte zorg en onveilige situaties'.

Maar de rechter vond dat te ver gaan en besloot tot een tijdelijke overdracht. Ondertussen moest Altijd Zorg flink met de zorgkwaliteit aan de slag. Volgens de Inspectie is dat mislukt. De gemeente is blij met het oordeel van de Inspectie. Zelf probeert ze de zorginstelling nu weg te krijgen op basis van het bestemmingsplan, en wel vanwege 'illegale bewoning'. Ook hierover is dinsdag weer een rechtszitting, nadat de rechter er eerder deze week niet uitkwam.

