Burgemeester blaast vuurwerkdiscussie nieuw leven in: 'Uitzonderingen helpen niet'

Het vuurwerk mag dan inmiddels grotendeels de lucht in geschoten zijn, de discussie over vuurwerk met oud en nieuw gaat onverminderd door. In Hoogeveen willen VVD, D66 en GroenLinks er zelfs een breed maatschappelijk debat over voeren. En de kwestie is daarbij niet alleen of er een vuurwerkverbod moet komen, maar vooral ook of er centrale vuurwerkshows moeten komen.

Raadslid Roelof Bisschop (VVD) zegt in het afgelopen jaar twee maanden in de vuurwerkherrie in Hoogeveen te hebben geleefd. Andere jaren kon Bisschop op wintersport in Oostenrijk juist veel meer genieten van het vuurwerk en bleef het beperkt tot oudjaarsavond.

Verdwaalde Nederlander

"Daar wordt gewoon een vuurwerkshow georganiseerd op centrale plekken in steden en dorpen. Een kwartier tot een half uur is er leuk vuurwerk te zien, waar je om kunt lachen en van kunt genieten", vertelt hij. Daaromheen wordt in Oostenrijk volgens het raadslid amper vuurwerk afgestoken en als dat er wel is, is dat volgens hem meestal van 'een verdwaalde Nederlander'.

Het maatschappelijk debat moet zich richten op een algeheel of gedeeltelijk verbod, vinden de drie partijen, die tevens voor preventieve maatregelen pleiten. Bisschop: "Want ja, het is niet alleen oudjaarsavond. Het vuurwerk hield bij mij in de buurt wel twee maanden aan. En dat is niet alleen voor mij, maar voor veel meer mensen best wel een probleem."

Een discussie met voor- en tegenstanders moet tot een breed gedragen besluit leiden.

Algeheel vuurwerkverbod

Burgemeester Karel Loohuis vindt dat zijn gemeente Hoogeveen vooral ook de landelijke discussie over het instellen van een vuurwerkverbod moet betrekken in de afweging. "Een centrale vuurwerkshow kan alleen in combinatie met een algeheel vuurwerkverbod. Mensen ongecontroleerd vuurwerk laten afsteken zoals nu én een vuurwerkshow kan sowieso niet. Maar belangrijk is dat we dat landelijk regelen, want uitzonderingen per gemeente helpen niet."

De burgemeester wil ook goed geregeld hebben hoe er bij een vuurwerkverbod opgetreden zou moeten worden tegen mensen die zich er niet aan houden. Daarnaast wil hij een uitzondering voor carbidschieten. Of er een Hoogeveens vuurwerkdebat nodig is, betwijfelt Loohuis. Er is immers al een landelijk politiek debat over gaande.

Plaatselijk initiatief

Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen liet eerder deze maand weten dat een centrale vuurwerkshow 'rotzooi' geeft. Hij peinst er niet over om vuurwerkshows te organiseren. Loohuis staat daar iets anders in. "Ik hoop dat dit soort initiatieven dan door plaatselijke gemeenschappen worden georganiseerd. Want je kunt in Hoogeveen wel een centrale vuurwerkshow willen houden, maar dan voorspel ik dat ze dat in Elim ook graag zo'n show willen hebben. Dus je zult meer vuurwerkshows moeten hebben."

Volgens Bisschop moet het mogelijk zijn om meerdere vuurwerkshows te organiseren. "In Oostenrijk zie je dat het in dorpen ook van de grond is gekomen. Waarom zou dat hier niet kunnen? In die zin sluit ik me bij de burgemeester aan." Het debat moet in Hoogeveen snel beginnen, vindt Bisschop, om nog voor de zomervakantie tot een regeling te kunnen komen.

Over twee weken zal blijken of de gemeenteraad het in meerderheid met Bisschop eens is.

