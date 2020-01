Meeste Drentse incidenten met 'verwarde personen' in Assen

Al zeven jaar op rij neemt het aantal meldingen van personen met verward gedrag toe. Ook in onze provincie, en dan met name in de gemeente Assen is dat het geval. Met bijna elf incidenten met verwarde mensen per duizend inwoners behoort de gemeente tot de top-5 van Nederland.

Dat blijkt uit politiecijfers die LocalFocus heeft geanalyseerd. Landelijk gezien meldde de politie acht jaar geleden nog 44,5 duizend incidenten, terwijl dit vorig jaar was opgelopen tot bijna honderdduizend. De politie noteerde gemiddeld 27 meldingen per dag van mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een risico voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

Aantal incidenten

In de noordelijke provincies Groningen (7,8 incidenten per duizend inwoners) en Friesland (7,5) is het aantal incidenten het hoogst. Ook in Zeeland, Drenthe, en Zuid- en Noord-Holland worden bovengemiddeld veel incidenten met verwarde of overspannen personen geregistreerd.

Per provincie sprongen naast Assen (10,9 incidenten op duizend inwoners) ook de gemeenten Goes (14,3), Vlissingen (13,1), Zutphen (13,8), Zandvoort (12,4), Leeuwarden (10,9), Groningen (10,6) en Arnhem (10,2) eruit.

Problemen

Achter de meldingen van verwarde personen gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens landelijk programmaleider Henk van Dijk van de nationale politie, treffen zij 'in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast'.

"Denk aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen", legt hij uit. Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens hem niet.