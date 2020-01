Harald Homan begonnen aan monstertocht voor het goede doel

Harald Homan uit Assen stond al vroeg op het ijs. Na weken van voorbereiding is hij begonnen aan zijn monstertocht van 200 kilometer over de Weissensee.

"Ik heb er ontzettend veel zin in. De omstandigheden zijn fantastisch", blikte hij vanochtend enthousiast vooruit. "Het is goed schaatsweer, de temperatuur is goed, het zonnetje schijnt en het ijs is goed. Dat kan niet beter."

Homan komt in Oostenrijk niet onbeslagen ten ijs. Hij trainde de afgelopen weken in Biddinghuizen en Kardinge om zich voor te bereiden op de tocht. "Maar 200 kilometer dat train je niet. Dat moet je gewoon doen. En dat gaat ongetwijfeld zeer doen onderweg, maar daar moet je doorheen."

Oppassen voor scheuren

Behalve die pijn, zijn er ook andere dingen waar de schaatser naar eigen zeggen rekening mee moet houden. "Je moet niet te hard van start gaan, een rustig tempo aanhouden en regelmatig eten en drinken." Maar hij heeft niet alles helemaal zelf in de hand. "Je moet goed uitkijken voor scheuren in het ijs. Dat je niet ten val komt en schade oploopt of iets dergelijks. Dat zijn elementen bij het schaatsen op natuurijs die roet in het eten kunnen gooien."

Stichting Hartekind

Homan schaatst de tocht over de Weissensee overigens niet voor zichzelf. "We schaatsen voor Stichting Hartekind. Die stichting zet zich in voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. De teller staat inmiddels op 9.000 euro. Daar zijn we hartstikke blij mee. Maar als daar nog geld bij komt, is dat natuurlijk fantastisch."

Hieronder is de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te volgen via een tweetal livestreams. Deze streams worden verzorgd en beheerd door de organisatie van het evenement.

Stream bij Start-Finish

Stream bij de verzorgingspost

