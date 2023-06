Drukte op Blauwe Meer, maar ingrijpen hoeft de boa niet: 'Barbecue blijkt iemand met grote sigaar te zijn'

Bij het Blauwe Meer is plek voor zo'n 320 auto's. Als de parkeerplaats vol zit, kan aan een kant van de oprit worden geparkeerd. Zodra die ook vol is, wordt er een kant van de De Vorrelvenen, de weg langs de plas, gebruikt voor parkeren.

"Een paar jaar geleden hadden we ook zo'n warme zomer. Toen konden we niet op tijd inspelen met verkeersregelaars", kijkt Breijs terug. "Het gevolg was dat aan beide kanten van De Vorrelvenen werd geparkeerd." Onder meer boeren konden daardoor niet meer doorrijden. "Toen hebben we gezegd: 'dit niet meer'." Breijs verwacht dat vandaag het parkeerterrein helemaal vol is.

Toch een barbecue?

Hij loopt helemaal rond het Blauwe Meer. "Alle mensen zijn lekker aan het recreëren", is zijn conclusie. "Iedereen is vrolijk. Dat is toch bij zo'n dag. Zeker als het nog niet uit de hand is gelopen met de drukte. Iedereen heeft nu nog de ruimte." Iedereen houdt zich aan de regels. Honden zijn aangelijnd en fietsers lopen met de fiets aan de hand op het wandelpad.

Heel even denkt hij te moeten optreden. Een barbecue. Ook vanwege de droogte, is dat niet gewenst. Maar het blijkt iemand met een hele grote sigaar, waar veel rook uitkomt. "Misschien dat het vanavond nog anders wordt. Dat zien we dan wel weer."

Genieten