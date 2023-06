De week van Drenthe: nieuwe plannen Tuinbouwschool en schapenhouder beschermt vee genoeg tegen wolf

Tot slot werd vrijdag bekend dat zoutwinner Nedmag een zoutwinlocatie in de Veenkoloniën bij Tripscompagnie - net over de provinciegrens - niet opnieuw in gebruik mag nemen. Dat stelt de Raad van State in een voorlopige uitspraak. Nedmag mag van de rechter wel twee nieuwe locaties in de Veenkoloniën in gebruik nemen en aan de slag op een van de locaties waar al eerder zout is gewonnen. De inhoudelijke behandeling van de zaak komt pas op zijn vroegst aan bod in 2024.