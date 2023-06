Fans van FC Emmen geven Almere City geen schijn van kans: '4-0 is makkelijk te zeggen met rood-witte bril op'

De stemming in Emmen is dat die 2-0 wel even te niet wordt gedaan. "Ik heb er alle vertrouwen in, dat komt omdat we in een vol stadion thuisspelen. Ja, ik ben ontzettend geschrokken van de nederlaag. Vandaag moet het goedkomen. In en tegen Almere City speelden we veel te laks. Er is nu veel meer inzet nodig. Dat gaat ook zeker van de tribune komen."