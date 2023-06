FC Emmen degradeert uit eredivisie na tweede nederlaag tegen Almere City FC

Daarmee is het verblijf in de eredivisie voorlopig voor een seizoen van de baan en kreeg scheidend trainer Dick Lukkien na 270 wedstrijden niet het afscheid dat hij op voorhand had gehoopt. Vlak nadat de rode rookdampen waren opgetrokken, ging het duel van start waarin FC Emmen in de beginfase gretig opende, maar nog niet echt voor groot gevaar kon zorgen. Na een kwartier claimde FC Emmen weliswaar een strafschop toen Ole Romeny tegen de vlakte ging, maar daar wilde scheidsrechter Lindhout niets van weten.

Na de eerste drinkpauze, ingelast vanwege de warmte, halverwege de eerste helft ging het tempo iets omlaag. FC Emmen behield een overwicht, maar bracht de bezoekers daarmee allesbehalve in de problemen. Waar het duel richting de rust voortkabbelde was er plotseling toch een moment van opleving toen een schot van Jeremy Antonisse op de paal uiteenspatte en FC Emmen dichtbij de gewenste voorsprong was. Na de onderbreking bleef de opdracht gelijk aan die van de eerste helft. De defensie van Almere City FC zo snel mogelijk proberen te kraken, maar exact het tegenovergestelde gebeurde toen Rajiv van La Parra een voorzet van Anthony Limbombe bij de tweede paal op de juiste waarde schatte.

Almere komt op 2-0

Waar de supporters van de thuisploeg nog niet waren bekomen van de mokerslag verdubbelde Jorrit Smeets de voorsprong namens de bezoekers en daarmee leek het vonnis over FC Emmen al vroegtijdig geveld. Met nog ruim een half uur op de klok zocht de thuisploeg de aansluiting en die kwam er veel eerder dan verwacht toen Jari Vlak in tweede instantie vanuit de rebound scoorde, nadat Romeny de eerste kans onbenut liet. Waar FC Emmen er nog een offensief uit probeerde te persen, wenste Almere City FC niet mee te gaan in het tempo dat de thuisploeg dicteerde.