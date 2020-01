Racerunners trainen voor marathon in Denemarken

Drie jaar geleden wordt Bob Mijwaard getroffen door een herseninfarct. Hij komt terecht bij fysiotherapeut Harry Jan Keizer in Assen om te revalideren. Harry Jan is trainer bij atletiekclub AAC'61. Hij traint daar vooral kinderen met een beperking. Die kinderen maken gebruik van racerunners om toch te kunnen hardlopen. Een racerunner is een soort loopfiets met drie wielen, een zadel en een stuur. Als Harry Jan hoort dat Bob voor zijn herseninfarct een fanatieke hardloper is weet hij het zeker: Bob moet de racerunner echt uitproberen. "Voor mij is het begonnen als therapie", vertelt Bob. "Maar ik kreeg er steeds meer lol in en heb zelfs Harry Jan enthousiast gekregen om mee te doen."

Harry Jan Keizer haalde de racerunners naar Assen, niet wetende dat hij er een paar jaar later zelf gebruik van zou maken. "Ik was al slecht ter been toen ik de racerunners naar Assen haalde, maar zette ze vooral in voor de kinderen. Ik heb er helemaal niet bij stil gestaan dat ik er zelf ook mee zou kunnen hardlopen. Dankzij Bob ben ik ook begonnen en nu zijn we naast fysiotherapeut en patiënt ook loopmaatjes."

Plannen voor een marathon

De twee lopen geregeld hun rondjes en dan begint het te broeien. "Een marathon lopen zou wel heel tof zijn." Na veel erover praten hakken ze de knoop door en wordt het plan om 27 september de marathon in Odense, Denemarken te gaan lopen. En ze koppelen er meteen een goed doel aan. "Hier bij AAC hebben we een aantal racerunners voor kinderen met een beperking en we willen geld ophalen zodat we meer racerunners kunnen aanschaffen", vertellen beide heren. Ze hopen drie racerunners te kunnen kopen, dat komt neer op zo'n 7500 euro.

Volgende weken lopen Keizer en Mijwaard een halve marathon, dat is voor hun de start van hun sponsoractie.