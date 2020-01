Oma Maaike (81) uit Emmen zoekt dierbare ring

"Ik heb de ring jarenlang gedragen en onlangs aan mijn kleindochter gegeven. Ze was er hartstikke blij mee. Het is een herinnering aan haar oma. Ik geef zoiets liever bij leven dan wanneer ik er niet meer ben", aldus Maaike. Kleindochter Evelien wilde de ring altijd al graag hebben.

Maar onlangs komt Evelien met 'vreselijk nieuws' bij haar oma. "Ze kwam binnen en zei: 'Oma, er is iets vreselijks gebeurd'. Ze durfde het me eigenlijk niet te vertellen en heeft er heel erg veel verdriet van. Er zijn heel wat tranen gevallen. Ik kan wel zo weer een nieuwe voor haar kopen, maar daar gaat het niet om."

Bloedkoralen steen

Oma Maaike besloot haar sieraden uit te delen na de dood van haar man. "Deze ring vond Evelien altijd heel erg mooi. Daarom heeft ze hem gekregen. Ik zei tegen haar: 'Kind, draag hem maar veel.'" De ring is van goud en heeft een grote bloedkoralen steen. Volgens oma Maaike is het een vrije forse ring.

Kleindochter Evelien vermoedt dat ze hem is kwijt geraakt bij het sportpark van de Boerhoorn in Rolde. "Ze heeft daar in haar tasje zitten rommelen. Maar het is niet gezegd dat ze hem daar is kwijtgeraakt."

Volgens oma Maaike, die liever niet met haar achternaam in de media wil, heeft haar kleindochter al van alles ondernomen. Maar de ring is nog steeds zoek. Daarom deed Maaike eerder vanmorgen een oproep op Radio Drenthe. Mensen die weten waar de ring is, kunnen contact opnemen met RTV Drenthe.