Friese vogelopvang wil geld van Drentse gemeenten

"Dit is al jaren een gevecht. We vangen die dieren op maar er staat niks tegenover. Gelukkig zijn we nu met een aantal Drentse gemeenten in gesprek over een bijdrage want we kunnen het niet heel lang meer uitzingen op deze manier", zegt beheerder Hetty Sinnema.

1800 vogels uit Drenthe

De Fûgelhelling vangt dieren op uit Noord-Nederland en een deel van Overijssel. In Drenthe ging het afgelopen jaar om bijna 1800 vogels. Meer dan de helft, 65 procent, wordt weer vrijgelaten. "De meeste vogels en dieren worden door de dierenambulance bij ons binnen gebracht. Die lappen we weer op. Daar krijgen we helemaal niks voor terwijl een dierenambulance vaak wel een subsidie krijgt. Gemeenten realiseren zich dat niet", aldus Sinnema.

Andere gemeenten betalen wel

Een paar gemeenten, waaronder Groningen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Achtkarspelen, geven wel een bijdrage aan De Fûgelhelling. "Verder moeten we het hebben van onze 1500 donateurs, educatieprojecten of eenmalige giften. Maar we willen juist structureel kwaliteit leveren en daar hoort ook structureel geld bij", zegt Sinnema.

Een ander probleem voor het asiel is nieuwe regelgeving rondom het personeel. "Konden wij kort geleden het werk nog doen met uitsluitend vrijwilligers, nu vraagt het aansturen van ons bedrijf betaalde krachten", zegt voorzitter Henk Marinus.

'Snel Duidelijkheid'

De Fûgelhelling zegt nog een buffer van twee jaar te hebben door twee forse erfenissen. "Maar die buffer willen we graag houden", aldus Sinnema. "We hebben alle gemeenten in het verzorgingsgebied een brief gestuurd en met een aantal zijn we nu in gesprek. Ik hoop dat er snel duidelijk komt."