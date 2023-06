Ziekenhuis Bremen: geen misstanden tijdens stageperiode Theodoor V.

Theodoor V. uit Veenhuizen is tijdens zijn stage in het ziekenhuis van Bremen niet over de schreef gegaan. Dat meldt het ziekenhuis na intern onderzoek. V. was in 2017 maandenlang actief in het Rotes Kreuz Krankenhaus.

Het Duitse ziekenhuis stelde een onderzoek in naar V. nadat hij tegen GGZ-medewerkers bekend zou hebben verantwoordelijk te zijn voor de dood van twintig patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. V. was daar als verpleegkundige werkzaam tussen maart 2020 en mei 2022.

'V. werkte onder begeleiding'

Op de longafdeling, waar coronapatiënten werden verpleegd, zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan twintig levensdelicten. V. zat wekenlang vast sinds zijn arrestatie medio april, maar is sinds deze maand weer op vrije voeten. Hij ontkent betrokken te zijn bij de dood van WZA-patiënten.

In Bremen liep Theodoor V. stage op de afdeling vaatchirurgie als onderdeel van zijn opleiding aan Noorderpoort. Dat was tussen februari en juli 2017. "V. werkte als stagiair niet alleen met de patiënten in ons ziekenhuis. Hij werd bij verpleegkundige handelingen begeleid door onze geregistreerde verpleegkundigen", meldt het ziekenhuis in een verklaring.

Actief in meerdere ziekenhuizen

Om het zekere voor het onzekere te nemen, besloot de ziekenhuisdirectie toch na te lopen of in de periode van V. er onregelmatigheden waren. "Zoals we verwachtten, heeft het grondige onderzoek geen onregelmatigheden aan het licht gebracht."