Boeren kunnen vanaf vandaag checken of zij onder de piekbelastersaanpak vallen

Vanaf vandaag kunnen boeren berekenen of zij onder de zogeheten piekbelasters vallen en of zij in aanmerking komen voor een vrijwillige uitkoopregeling. Ook de maatstaf voor de term piekbelaster is inmiddels bekend, een bedrijf is dan verantwoordelijk voor jaarlijks 2500 mol stikstof die neerslaat op gevoelige natuur.

Een mol is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend. In dit geval gaat het dan om neerslag binnen 25 kilometer van een bedrijf.

Via een online tool of via een website van de rijksoverheid kunnen boeren checken of hun bedrijf onder de regeling valt. Stikstofminister Christianne Van der Wal benoemde begin vorige maand al dat boeren dan gebruik kunnen maken van een "woest aantrekkelijke" regeling. Zij kunnen zich dan laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

'Voor een kleine groep'

Dirk Bruins uit Dwingeloo, voorman van land- en tuinbouworganisatie LTO Noord, beaamde toen al dat de regeling aantrekkelijk kan zijn, maar hij verwachtte dat die slechts voor een kleine groep boeren echt wenselijk is. "Bedrijven die toch al dachten aan stoppen en dat niet nu willen, maar over een paar jaar, bijvoorbeeld boeren die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan zitten. Voor die groep kan dit een moment zijn." Bruins denkt dat die groep te klein is om de beoogde stikstofreductie te halen.

'Duidelijkheid waar jaren op gewacht is'

Wat LTO Nederland betreft zet de stikstofminister wel "een goede stap" met haar piekbelastingsaanpak. "Hoewel veel zaken nog onduidelijk zijn en nader uitgewerkt moeten worden, biedt de brief op hoofdlijnen de eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten", zegt LTO in een eerste reactie.

"Hoe de regeling uitpakt is afhankelijk van bedrijfsspecifieke kenmerken zoals de leeftijd van gebouwen en stallen. Veehouders die overwegen hiervan gebruik te maken, raden wij aan daarover samen met hun bedrijfsadviseur in gesprek te gaan."

Verder waardeert LTO het dat de piekbelasters geen toekomstig nadeel zullen ondervinden voor bijvoorbeeld het regelen van bedrijfsfinanciering. "Na het doorlopen van de piekbelastersaanpak vervalt de term piekbelaster. Er is dus geen sprake van een etiket dat agrariërs permanent op hun bedrijf geplakt zien", aldus LTO.