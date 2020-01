Het Zuidenveld viert eeuwfeest: ‘Deze honderdjarige is nog heel levensvatbaar’

Op 7 mei bestaat de vereniging officieel honderd jaar. De nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen dinsdag was de officiële aftrap voor het jubileumjaar. Op die avond werd onder andere een korte film vertoond, waarin erevoorzitter Jan Alberts ook een rol heeft.

Draagvlak

Alberts, inmiddels 89 jaar, was 16 jaar voorzitter van het bestuur. "Eigenlijk vond ik 16 jaar te lang, want je moet regelmatig vers bloed in een bestuur hebben", blikt Alberts terug. "Ik vind dat het huidige bestuur er prima in is geslaagd om in de huidige tijd het draagvlak te vergroten. Vernieuwing is goed en nodig."

Elkaar ontmoeten is altijd belangrijk gebleven Jan Alberts

"De tijden zijn natuurlijk enorm veranderd", zegt Alberts, die als oud-voorzitter van de hippische sportbond in Drenthe en het paardenstamboek KWPN in onze provincie zijn sporen heeft verdiend. Ook was hij tot voor kort jurylid in de paardensport. "Het oorspronkelijke doel was het bevorderen van de landbouw, onder andere door keuringen voor dieren te houden. Maar ook het sociale aspect, het elkaar ontmoeten, is altijd van groot belang geweest en ook gebleven."

Moeilijke jaren waren er volgens erevoorzitter Alberts ook. "Langzamerhand nam het aantal boeren af, de overblijvers kregen steeds grotere bedrijven en hadden het alsmaar drukker. En vergeet ook niet de steeds strengere regelgeving, waardoor allerlei dieren van het Zuidenveld zijn verdwenen."

Jan Alberts is erevoorzitter van Het Zuidenveld. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Wind in de zeilen

Het Zuidenveld heeft de wind weer in de zeilen, constateert Joyce van Dooren-Gaarthuis, sinds vorig jaar bestuurslid en voorzitter van de jubileumcommissie. De afgelopen drie edities in achtereenvolgens Sleen, Dalen en Zweeloo waren een succes. Ze is zelf 'import', zoals dat heet. "Maar toen we in Dalen kwamen wonen en kennis maakten met Het Zuidenveld was ik gelijk verkocht. Ik vind het fantastisch dat het nog altijd zo leeft."

Van Dooren vindt het niet meer dan logisch om uitgebreid stil te staan bij het jubileum. "Honderd jaar is niet niks." En met de levensvatbaarheid zit het volgens haar ook helemaal goed. "De nieuwe insteek, het open karakter, midden in de samenleving, dat slaat aan. Wat mij betreft heeft Het Zuidenveld zeker nog honderd jaar voor de boeg en is het heel levensvatbaar."