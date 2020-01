Trilveen bewonder je vanaf de rand

Het Drentsche Aa gebied staat bekend om de bijzondere planten die hier groeien zoals orchideeën, de zwartblauwe rapunzel en valkruid maar je vindt er ook snavelzegge en holpijp. Die twee laatste soorten, de zogenaamde veenvormende soorten, komen voor in het dal van het Gasterensche Diep. Dit gebied is bijna niet toegankelijk, zo nat is het en zo slap is de bodem.

Natte voeten

"We staan op een drijvende mat van wortels van planten, daaronder zit gewoon een laag water. We kunnen erop blijven drijven door af en toe te verstappen. Maar als je het even verkeerd doet dan trap je in een gat en heb je een laars vol", aldus ecoloog bij Staatsbosbeheer Arnout-Jan Rossenaar.

Dat is het trilveen, een van de zeldzaamste vegetatietypes van ons land. Bij Gasteren is het zo nat geworden dat maaimachines er niet meer kunnen komen.

Droog grasland

Vroeger was dit grasland waar koeien liepen en hooi vanaf gehaald werd. Nu liggen hier velden vol snavelzegge en holpijp. "Allerlei slootjes zijn dichtgegooid waardoor het gebied vernat is. Ook deze kleine witte bloempjes horen hier thuis, de zeegroene muur met daar omheen het moeraswalstro."

Onder water

Toch was het hier vroeger ook al zo nat dat mensen er nooit aan gedacht hebben om er een huis neer te zetten. "In de winter zouden de huizen hier overstromen", aldus Rossenaar. En het gebied is nog steeds niet geschikt voor mensen. "Die veenvormende vegetatie is echt wel link, die moet je gewoon vanaf de rand bewonderen."

Lees ook: Zijn de orchideeën in de Drentsche Aa blijvertjes?

Lees ook: Reddingsplan voor de zwartblauwe rapunzel

Wil je meer natuurnieuws zien? Kijk dan op zaterdag vanaf 17.11 uur naar ROEG! op TV Drenthe.