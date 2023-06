Drents festivalweekend: 'Het weer, de muziek, de sfeer: alles zat mee'

Lange broek, regenjas en handschoenen

"Ik kan niet herinneren dat we eerder de 30 graden aantikten. Het was niet normaal warm", puft festivalvoorzitter Arnold Schuurman nog na. Ook al speelde 'zijn' Grachtenfestival in Meppel zich grotendeels af op het water, de hitte drong wel degelijk door bij de aanwezigen. "Maar met het publiek is het allemaal goed gekomen", ook al werden daar wel wat extra maatregelen voor uit de kast getrokken. "We dachten: 500 flesjes water delen we uit voor de vrijwilligers, maar het werden er uiteindelijk 1100."

Schuurman weet zich ook nog een editie te herinneren waarbij regenjas en lange broek geen overbodige luxe waren. Zelfs handschoenen kwamen eraan te pas. "Maar de afgelopen jaren hebben we mooi weer gehad. Maar 30 graden? Nee, dat is echt uniek", vertelt Schuurman.

Een smetje op de zeventiende uitgave van het Grachtenfestival zijn de teruggelopen bezoekersaantallen. Door de warme temperaturen schat Schuurman dat er zo'n tienduizend mensen minder naar het Meppeler centrum zijn gekomen dan verwacht. "Maar het avondprogramma werd wel weer heel goed bezocht."

Ook blije gezichten in Grolloo

Zo'n 50 kilometer verderop in Grolloo is de stemming ook positief. "We zijn zeer tevreden", concludeert Junior van der Stel. "Het waren weer topoptredens. Het Blues Festival wordt echt omarmd door de mensen."