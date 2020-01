De Nationale Tuinvogeltelling is van start

Een van die gidsen van Natuurmonumenten is Paul Mentink uit Koekange. Hij is sinds zijn twaalfde vogelaar en vorig jaar publiceerde hij zijn boek 'Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar'.

Mentink: "We hebben bij het bezoekerscentrum een hele grote voedertafel staan met pinda's, appels, strooivoer. Gelijk erachter zijn bosjes, waar vogels zich kunnen terugtrekken. Bij de koffietafel met uitkijk op de voedertafel geven we uitleg over de vogels. Er zijn verrekijkers en er is een telescoop."

Half uurtje tellen

"Het is belangrijk om mensen te betrekken en ze bewust te maken. Het idee achter de telling is dat je een half uur thuis achter het raam alle vogels telt die je in je tuin of op het balkon ziet, die een wurmpie of een pinda komen pikken. Als veel mensen dat jarenlang doen, dan kunnen er conclusies aan verbonden worden", aldus Mentink.

Vorig jaar deed een recordaantal mensen mee: ruim 77.000 in heel Nederland. De huismus werd toen het meest geteld, ook bleek het aantal merels door het usutu-virus nog relatief laag.