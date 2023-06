TT Festival maakt nieuwe namen bekend: smartlappen, meezingers en Hollandse hits

Op donderdag 22 juni treden daar onder meer Jan Smit, Gerard Joling en Marco Schuitmaker uit Roden. Vooral de Rodenaar is de laatste maanden erg populair met zijn vertolking van het nummer Engelbewaarder. Schuitmaker bracht de cover vorig jaar uit en werd in de loop van dit jaar een megahit. "Het nummer is als een olievlek door Nederland gegaan", zei hij daar eerder over.