Gemeente Westerveld kijkt voor oplossingen vergrijzing naar Duitsland

Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk gelukkig thuis blijven wonen? Met die vraag houdt de gemeente Westerveld zich bezig. De dunbevolkte gemeente vreest voor een toename van vergrijzing, eenzaamheid en bewoners met een zorgvraag. Dat terwijl er niet overal een goede verbinding is naar ziekenhuizen of hulpverleners in de omgeving. Voor de oplossing kijkt de gemeente onder andere naar Duitsland. Het college overweegt een samenwerking voor lange tijd aan te gaan.

"Er is nu geen sprake van nood," vertelt burgemeester Rikus Jager die samen met de burgemeester van de gemeente Vrees in Duitsland de kar trekt. "Maar de leefbaarheid op het platteland is achteruit aan het gaan. We moeten voorkomen dat het leegloopt of alleen voor een bepaalde groep mensen interessant is. In Duitsland zorgt men voor elkaar van de wieg tot het graf, dat wil ik hier ook."

Lifthokje

"Westerveld en Vrees zijn beiden agrarische gemeenschappen. De manier van denken is herkenbaar en tegelijkertijd zitten er ook veel verschillen waarvan we kunnen leren", legt Bertus Benning van Stichting CEPRO uit. Hij begeleidt de samenwerking tussen de gemeente Westerveld met de gemeente Vrees.

Benning wijst daarbij naar een voorbeeld wat hem bij een bezoek aan de Duitse gemeente duidelijk werd. "In Vrees bestaat zoiets als een 'lifthokje'. Daar ga je in zitten (net als in een bushokje, red.) als je meegenomen wil worden ergens naartoe. Naar een doktersafspraak is dat lastig, maar het kan bijvoorbeeld wel naar een museum of naar een treinstation. Dat is ook relatief makkelijk in Westerveld te realiseren."

Verzorgingstehuis De Menning

Een ander vraagstuk waar de gemeente Westerveld mee worstelt is het verzorgingstehuis in Wilhelminaoord dat wordt verbouwd. Daarbij is het nog maar de vraag of de supermarkt en de fysiotherapie na de verbouwing terugkeren. Dat terwijl veel ouderen in het dorp ook van die voorzieningen gebruikmaken. Dat kan consequenties hebben voor mensen met fysieke klachten, maar ook mentale klachten zoals eenzaamheid kunnen hierdoor ontstaan als het praatje in de winkel verdwijnt.

Ook hierbij kijkt Westerveld graag naar de oplossingen die er in het Duitse Vrees zijn voor deze problematiek. "Landelijk is besloten dat we af willen van bejaardentehuizen", vertelt Jager. "Daarvoor in de plaats komen verzorgingstehuizen en blijven ouderen langer thuis wonen. Maar je hebt bejaardentehuizen eigenlijk wel nodig voor de saamhorigheid. Het risico is dat de vereenzaming anders toeneemt."

Seniorenwoningen met verdieping voor familie

Een ander idee wat hoge ogen gooide volgens Benning is de inrichting van seniorenwoningen in Vrees. "Je hebt daar seniorenwoningen van twee etages. De ouderen wonen op begaande grond, maar als familie overkomt van ver en niet in een dag op en neer willen, kunnen zij op de eerste verblijven. Dat is daar gratis geregeld en een andere manier van benaderen."

Jager was ook onder de indruk van dit project. "Het mooie is dat de gemeente het project exploiteert om te zorgen dat het betaalbaar blijft en te voorkomen dat beleggers ermee aan de haal gaan. Er geldt geen inkomenseis. Arm en rijk woont er samen, net zoals ze dat daarvoor in de straat deden."

Mobiele operaties

Maar er zijn ook problemen waarvoor Westerveld zelf met een creatieve oplossing moet komen. Volgens Benning moeten mensen in Westerveld voor ingrijpende operaties nu naar ziekenhuizen ver weg. "Vrees heeft nog meer ziekenhuizen in de buurt en de verbinding met het openbaar vervoer is daar beter geregeld. In Westerveld is dat anders en kijken we daarom naar de mogelijkheid van een mobiele poliklinische eenheid. Dat rijdt rond en daar kunnen operaties in plaatsvinden. Iets wat het onderzoeken waard is."

Volgens Jager kunnen kleinschalige operaties zouden op die manier dichter bij huis plaatsvinden wat goed is voor de verpleegtehuizen en de mantelzorgers. Hij wil dit plan verder uitwerken.