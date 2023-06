'Iedereen weet dat Emmen een leuke club is, met leuke supporters en een mooi imago'

Emmen is wat burgemeester Eric van Oosterhout betreft hoe dan ook een stad op eredivisieniveau, of FC Emmen nou in de eredivisie speelt of niet. Natuurlijk baalt hij er wel van dat de club volgend seizoen een treetje lager speelt.

"Ik ben weleens vrolijker thuisgekomen na een wedstrijd. En ook vandaag bij het wakker worden is het weer het eerste wat in je in de kop hebt", zo reageert Van Oosterhout de day after.

Ondanks de teleurstelling is het volgens de burgemeester nu vooral zaak om vooruit te kijken. "Jongens kom op, even met de kop schudden en weer door. Op naar volgend seizoen, we hebben het kunstje eerder gedaan. We moeten zorgen dat we binnen een seizoen weer terug zijn in de eredivisie."

Imago van Emmen

Heeft de degradatie nog nadelige gevolgen voor het imago van Emmen? De burgemeester van Emmen denkt van niet. "Die eredivisie betekent natuurlijk wel wat voor Emmen. Maar die winst hebben we al binnen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Iedereen in Nederland weet dat Emmen een leuke club is, met leuke supporters en een mooi imago. Dat punt is wel gemaakt. Nu moeten we er nog wel met elkaar achter blijven staan. Dus houd gewoon die seizoenskaarten en ook sponsoren: blijf achter Emmen staan!"

"Volgend jaar rond deze tijd hoop ik dat we weer een podium op het Raadhuisplein neer kunnen zetten voor een derde promotiefeestje", zo spreekt Van Oosterhout hoopvol uit. "Iedereen herinnert zich die feestjes nog wel."

Invloed op stadionplannen?

Ondertussen wordt er in Emmen nog altijd gesproken over de komst van een nieuw stadion. De uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen laat nog even op zich wachten. De gemeente Emmen liet in april weten meer tijd nodig te hebben. Wat de burgemeester betreft speelt de degradatie van FC Emmen geen rol in dit verhaal.