Doodsoorzaak van baby in Ter Apel nog niet bekend

Het is nog niet duidelijk waardoor een baby van drie maanden oud vorig jaar is overleden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De doodsoorzaak is misschien een medisch probleem, maar dat is tot nu toe niet vastgesteld, melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Er lopen nog medische onderzoeken, maar die kunnen volgens de inspecties nog lang duren.

Het kindje was in elk geval geen slachtoffer van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie besloot een week na het overlijden al geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen vanwege onvoldoende aanwijzingen van een strafbaar feit.

Drukte rond aanmeldcentrum

De baby overleed op 24 augustus in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Enkele dagen eerder was haar moeder aangekomen in Ter Apel om een verblijfsvergunning aan te vragen voor zichzelf, de baby en een kind van twee jaar oud. Het was in die periode ontzettend druk bij het aanmeldcentrum, veel mensen sliepen buiten omdat er binnen geen plek voor ze was, en ook binnen zaten mensen op elkaars lip.

Volgens de inspecties is er "geen verband te leggen met de ongezonde verblijfsomstandigheden in de hal. Voor de baby werd in Ter Apel vóór zijn overlijden geen zorg gevraagd, maar daar was ook geen aanleiding voor."

Ongezonde leefomstandigheden