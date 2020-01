RTL mag niet meer filmen bij rechtszaak Ruinerwold

RTL mag geen opnames meer maken in de rechtszaal in Assen tijdens de zaak Ruinerwold. Dit heeft het bestuur van rechtbank Noord-Nederland vanmiddag besloten. Daarnaast mag de omroeporganisatie drie maanden lang geen opnames verzorgen bij zittingen van deze rechtbank. Dit naar aanleiding van de uitzending van Jinek van 21 januari.

Tijdens de uitzending van Jinek dinsdagavond was de stem van Josef B. tijdens de eerste pro forma in de Ruinerwold zaak te horen. Dit ondanks een voorafgaand uitdrukkelijk opnameverbod. Jinek had het stemfragment ontvangen via RTL Boulevard. RTL Boulevard was verantwoordelijk voor de opnames in de rechtszaal. Zowel het uitzenden van het stemfragment, als het overtreden van het opnameverbod zijn voor de rechtbank niet acceptabel.

Belang privacy verdachte

De rechtbank heeft geluidsopnamen van de verklaring van de Oostenrijkse klusjesman tijdens de zitting nog eens uitdrukkelijk verboden, omdat de privacy van de verdachte gerespecteerd moest worden.

Bij het verlenen van toestemming voor audiovisuele opnames in de rechtszaal aan RTL Boulevard was vooraf ook al duidelijk gemaakt wat wel en niet mocht worden opgenomen. Ook andere media die aanwezig waren bij deze zaak, zijn op deze afspraken gewezen. Desondanks heeft Jinek het fragment toch uitgezonden. Deze gang van zaken is voor het bestuur van de rechtbank reden geweest voor de genomen maatregelen.

Directie RTL in kennis gesteld

De rechtbank had deze week meteen haar ongenoegen kenbaar gemaakt aan vertegenwoordigers van zowel Jinek als RTL Boulevard. Ook heeft ze de getroffen maatregelen aan de directie van RTL medegedeeld. Jinek heeft de rechtbank laten weten dat het stemfragment is verwijderd uit de opgeslagen uitzending. De eindredacteur had deze week meteen excuses aangeboden, maar dat was voor de rechtbank niet afdoende. Vandaar nu de sancties.

