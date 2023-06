Cel- en taakstraf voor beschieten scooterrijder met luchtbuks

Een 60-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld voor het schieten met een luchtbuks op een scooterrijder in zijn woonplaats. De kogel raakte de kaak van het slachtoffer.

De aanleiding van dit schietincident is een bericht op Facebook. "Die dikke vette padde op zijn rode scooter was er ook weer", schreef de Hoogevener op zijn openbare pagina. Een man uit Ruinen voelde zich aangesproken en reed op zijn scooter naar de woning van de verdachte in Hoogeveen.

Loop uit het raampje en pijn bij de kin

De man schreeuwde: "Ik heb geen rode scooter". Hij kreeg geen reactie. De Ruiner reed rondjes in de buurt van de woning van de verdachte. Toen hij voor de tweede keer voorbij kwam, zag hij een loop uit een raampje, die op hem was gericht. Hij hoorde een pets en voelde pijn bij zijn kin.

'Klopt gewoon niet'

De Hoogevener ontkent dat hij met zijn luchtbuks heeft geschoten, laat staan op personen. De buks had hij al jaren, zo verklaarde hij. De man schoot vroeger op houtduiven en kraaien, maar dat deed hij allang niet meer. De buks was meeverhuisd naar Hoogeveen.

Direct na het incident verscheen op de Facebookpagina van de Hoogevener een nieuw bericht. "Kogel in de helm", schreef de man. Een opvallend bericht, vonden de officier van justitie en de rechter. "Dat was een reactie op een YouTube-filmpje van een vriend", zei de verdachte.

Facebookvrienden krijgen bonje

De Hoogevener en de Ruiner leerden elkaar ooit kennen via Facebook en waren vrienden op het platform. Hij had een verouderd programma en zijn kameraad uit Ruinen installeerde een nieuwere versie. "Hij kon mij daarmee bespioneren", zei de Hoogevener. Sindsdien is de vriendschap over en wordt hij naar eigen zeggen getreiterd.