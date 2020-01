Aanvoerder Jelmer Jonker verrast 80-jarige Mister DOS'46

In 1962 verhuisde Popma naar Nijeveen om aan het werk te gaan als schoolmeester. "Ik kwam op zaterdag in Nijeveen en maandag stond ik al voor de klas", zegt Popma. "En in die klas zaten Gerjan Smit, Albert Lucas en Anneke Rolden. Allemaal mensen die later kampioen van Nederland zijn geworden met de junioren."

Ik trainde alles

Niet alleen het eerste team kreeg zijn aandacht, maar ook de jeugd. "Ik trainde in het begin alles. Zonder eigenwijs te zijn. Maar dat heeft wel heel wat kinderen gestimuleerd. Die dachten: dat gaan wij ook doen."

Koeienstront scheppen

Eén van de verrassingen van Jonker voor Popma, tijdens de tournee door Nijeveen, was een ontmoeting met twee oud-teamgenoten: Marry Bolding en Jan Baylé. Op de plek waar het allemaal begon halen ze herinneringen op. "Dit was gewoon boerenland. We speelden soms met het gras tot ver over de enkels. We moesten eerst kijken of er kievitseieren lagen en dan zelf de linten uitleggen (die als lijnen fungeerden)", aldus Popma. "En we moesten eerst koeienstront scheppen", vult Bolding aan. "Een materiaalhok hadden we niet. Dat lag allemaal achterop de kar achter de trekker van Henk", herinnert Popma zich.

Vreugde, verdriet en trots

De periode in Nijeveen was een tijd van veel vreugde maar ook verdriet. Popma verloor daar zijn dochtertje. Ze werd geschept door een dieplader en overleed ter plaatse. "Maar de Dossers sleepten ons er ook doorheen. Met hulp en medeleven. Maar ook door ons meteen overal weer bij te betrekken en mee te nemen", kijkt Popma terug.

"Ik ben trots op wat er nu staat. Daar heb ik toch m'n steentje aan bijgedragen. En ook de mensen die na mij kwamen hebben het hartstikke goed gedaan", besluit Popma.